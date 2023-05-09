وزير الإقتصاد الإيراني يشرح تفاصيل الاتفاقيات الاقتصادية مع الجانب السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار السيد احسان خاندوزي إلى زيارة الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي إلى سوريا في الأسبوع الماضي و الإتفاقيات الإقتصادية التي تم الحصول عليها من خلال هذه الزيارة، قائلا: "لعل من أهم ما ركزت عليه المفاوضات بين رئيس بلادنا والرئيس السوري، بشار الأسد هو موضوع تواجد رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين في سوريا".

وصرح وزير الإقتصاد: "ان إجمالي التبادلات الاقتصادية بين البلدين، قبل هذه الزيارة كان حوالي 500 مليون دولار والذي يكون قليلا جدا"، مشيرا إلى المشاكل التي منعت زيادة التبادلات بين طهران ودمشق، قائلا: "ان جزء من هذه المشاكل نتجت عن المخاطر التي تهدد وجود رجال الأعمال والبضائع الإيرانيين في سوريا، حيث اتفقنا مع الجانب السوري، لحل هذه المشكلة من خلال قطاع التأمين".

ولفت خاندوزي إلى انه تم التوقيع على اتفاقات جيدة بشأن موضوع الجمارك، بحيث يتم ربط جمارك إيران وسوريا بعضهما بالبعض عبر الإنترنت، لئلا نشهد بعد هذا، تأخيرا في تخليص البضائع من الجمارك.

وقال: "ان موضوع بناء المدن الصناعية، واستخدام التقنية والهندسة الإيرانية في محطات الطاقة السورية، كان من بين الموضوعات التي تم مناقشتها في المفاوضات الإيرانية - السورية خلال زيارة رئيس الجمهورية والوفد المرافق إلى دمشق".

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