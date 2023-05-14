قائد الثورة الإسلامية يزور معرض طهران الدولي للكتاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، بزيارة معرض طهران الدولي الرابع والثلاثين للكتاب في مصلى الإمام الخميني في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وخلال هذه الزيارة التي رافق سماحته، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، محمد مهدي إسماعيلي، ونائب وزير الثقافة، ياسر احمدوند، والمتحدث باسم المعرض، علي رمضاني، تفقد قائد الثورة الإسلامية جزءًا من معرض الكتاب،

وتحدث آية الله الخامنئي، الذي كان قد زار معرض الكتاب آخر مرة في مايو 2018 قبل انتشار كورونا، خلال هذه الزيارة مع ممثلي دور النشر في البلاد واصبح ضيفا لغرفة ناشري الثورة الإسلامية لبضع دقائق.

والآن انتهى زيارة سماحة القائد عن معرض الكتاب وتم استئناف الزيارات العامة للمعرض وفقا لساعات عمل المعرض اليومية.

معرض طهران الدولي الرابع والثلاثون للكتاب، الذي بدأ اعماله في 10 مايو في مسجد الإمام الخميني في طهران، حتى 20 من الشهر نفسه ، ويمكن لعشاق الكتاب زيارته كل يوم من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا: 00 م.

تعد دولة طاجيكستان الناطقة باللغة الفارسية ضيفًا خاصًا في هذه الدورة من المعرض طهران الدولي للكتاب.

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