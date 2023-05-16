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١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٧:١٩ م

حركة الجهاد الإسلامي و"سرايا القدس" تدعو المواطنين للمشاركة في مهرجان "ثأر الأحرار" يوم الجمعة بغزة

حركة الجهاد الإسلامي و"سرايا القدس" تدعو المواطنين للمشاركة في مهرجان "ثأر الأحرار" يوم الجمعة بغزة

دعت حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس، اليوم الثلاثاء 16-5-2023، المواطنين وجماهير المقاومة للمشاركة في المهرجان الذي ستقيمه بعنوان "ثأر الأحرار" يوم الجمعة القادم في مدينة غزة، نصرة للمقاومة ووفاءً للشهداء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حركة الجهاد الاسلامي قالت اليوم الثلاثاء، في تصريح مقتضب: " يا شعب المقاومة وحاضنتها وحملة لواءِها، أنتم على موعد مع المهرجان الوطني الكبير "ثأر الأحرار"، يوم الجمعة 19 مايو 2023 ، بعد صلاة العصر مباشرة ، على أرض الكتيبة بمدينة غزة".

وإليكم نص البيان:

وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر "

يا شعب المقاومة وحاضنتها وحملة لواءِها..

أنتم على موعد مع المهرجان الوطني الكبير :

ثأر الأحرار

وذلك يوم الجمعة 19 مايو 2023، بعد صلاة العصر مباشرة ، على أرض الكتيبة بمدينة غزة.

مشاركتكم رسالة قوة ونصرة للمقاومين ووفاء للشهداء

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، وذراعها العسكري سرايا القدس

المصدر: فلسطين اليوم

/انتهى/

رمز الخبر 1933287

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