حركة الجهاد الإسلامي و"سرايا القدس" تدعو المواطنين للمشاركة في مهرجان "ثأر الأحرار" يوم الجمعة بغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حركة الجهاد الاسلامي قالت اليوم الثلاثاء، في تصريح مقتضب: " يا شعب المقاومة وحاضنتها وحملة لواءِها، أنتم على موعد مع المهرجان الوطني الكبير "ثأر الأحرار"، يوم الجمعة 19 مايو 2023 ، بعد صلاة العصر مباشرة ، على أرض الكتيبة بمدينة غزة".
وإليكم نص البيان:
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر "
يا شعب المقاومة وحاضنتها وحملة لواءِها..
أنتم على موعد مع المهرجان الوطني الكبير :
ثأر الأحرار
وذلك يوم الجمعة 19 مايو 2023، بعد صلاة العصر مباشرة ، على أرض الكتيبة بمدينة غزة.
مشاركتكم رسالة قوة ونصرة للمقاومين ووفاء للشهداء
حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، وذراعها العسكري سرايا القدس
المصدر: فلسطين اليوم
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