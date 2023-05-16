حركة الجهاد الإسلامي و"سرايا القدس" تدعو المواطنين للمشاركة في مهرجان "ثأر الأحرار" يوم الجمعة بغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حركة الجهاد الاسلامي قالت اليوم الثلاثاء، في تصريح مقتضب: " يا شعب المقاومة وحاضنتها وحملة لواءِها، أنتم على موعد مع المهرجان الوطني الكبير "ثأر الأحرار"، يوم الجمعة 19 مايو 2023 ، بعد صلاة العصر مباشرة ، على أرض الكتيبة بمدينة غزة".

وإليكم نص البيان:

وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر "

يا شعب المقاومة وحاضنتها وحملة لواءِها..

أنتم على موعد مع المهرجان الوطني الكبير :

ثأر الأحرار

وذلك يوم الجمعة 19 مايو 2023، بعد صلاة العصر مباشرة ، على أرض الكتيبة بمدينة غزة.

مشاركتكم رسالة قوة ونصرة للمقاومين ووفاء للشهداء

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، وذراعها العسكري سرايا القدس

المصدر: فلسطين اليوم

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