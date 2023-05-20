قائد الثورة: الكرامة في السياسة الخارجية تعني نفي دبلوماسية التسول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الوزير الخارجية، حسين اميرعبداللهيان وكبار المدرا بوزارة الخارجية وسفراء ورؤساء بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج مع قائد الثورة الإسلامية، صباح اليوم السبت، وذلك عشية المؤتمر العام للسفراء الايرانيين ورؤساء الممثليات الايرانية في الخارج.

أكد قائد الثورة الإسلامية خلال هذا اللقاء: "الكرامة في السياسة الخارجية تعني نفي دبلوماسية التسول، والحكمة تعني العمل الحكيم في التفاعلات الدولية، والمصلحة تعني معرفة حالات المرونة، والمرونة لا تتعارض مع المبادئ... في السياسة الخارجية عندما نتحدث عن العزة، فهذا يعني نفي دبلوماسية التسول... خلال السنوات الماضية، كانت لدينا حالات، التعبير الصحيح عنه هو "التسول" و "دبلوماسية التسول"... ربما لم تكن نبرتنا تسولا، لكن جوهر الأمر كان التسول؛ فالعزة تعني نفي هذا النوع من الدبلوماسية، ونفى النظر إلى أقوال الآخرين، فالعزة تعني ان لانقول مثلا ان هذه الشخصية السياسية الناضجة لدولة معينة قالت هكذا، او تصرفت بهذه الطريقة، أو الآخر يقول هذا، بل يجب ان نعتمد على مبادئنا الخاصة".

وأضاف سماحته: "ان الحكمة أيضا تعني التصرف بالحكمة في جميع التفاعلات الثنائية والمتعددة الأطراف، تعني ان نتصرف بعناية وبشكل محسوب، وان نتجنب الإدلاء بتعليقات رجعية وغير مدروسة... الحكمة تعني أن كل ما نقوم به، يكون محسوبة و مدروسة وله دعم فكري وعقلاني".

وتابع آية الله خامنئي: "المصلحة تعني معرفة حالات المرونة... في مكان ما عليك أن تكون مرنًا، والمرونة لا تتعارض مع المبادئ، حيث يمكن الحفاظ على المبادئ مع إمكانية المرونة، يمكن استخدام المرونة في بعض المواقف؛ لقد استخدمت ذات مرة قبل بضع سنوات، مصطلح "المرونة البطولية" ؛ لقد أسيء فهمها، حيث أساء البعض فهمها في الخارج وحاسبوه بشكل آخر، وفي الداخل أيضا، أساء البعض منا فهم معنى ذلك المصطلح... المرونة ضرورية في بعض المواقف ويجب القيام بها... المرونة تعني نفس المعنى الذي فهمناه من التقية - في الحديث عن الإمامة، تحدثت عن التقية بالتفصيل- فالتقية تعني، عندما تمر بمكان، وتصل إلى صخرة لا يمكنك عبورها، فانك تبحث عن طريق لتتخطى الصخرة وتعبر عنها... فالمرونة تعني هكذا، وهذا لا يعني أننا لم نستمر في طريقنا وانسحبنا منه، بل أنه يعني لم نواجه الصخرة، ووجدنا طريقة اخرى بإظهار المرونة".

يتبع...