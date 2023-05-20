الاحتلال یداهم الضفة الغربية و یعتقل 6 مواطنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم السبت حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال والفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل الشاب منتصر حسن أبو عياش، وذلك عقب اقتحام جيش الاحتلال منزله، بالإضافة إلى اعتقال 6 مواطنين آخرين، بينهم ثلاثة أشقاء، واحتجزت مركباتهم في مسافر يطا جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بآليات وجيبات عسكرية، بلدة فقوعة شرق جنين، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، تخللها رشق جنود الاحتلال بالحجارة.

هذا وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخل بلدة المغير شمال شرق رام الله، لليوم السابع على التوالي.

/انتهی/