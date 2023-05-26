أميرعبد اللهيان يأكد على ضرورة تعزيز خطوط نقل الغاز الإيراني إلى العراق والتعاون الإقليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا وزير الخارجية الإيراني ، حسين أميرعبد اللهيان ، في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي ، إلى مزيد من تعزيز التعاون المصرفي بين البلدين.

وبحث وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين في اتصال هاتفي آخر تطورات العلاقات بين البلدين.

وتم التأكيد في هذه المحادثة الهاتفية على تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين.

ومن بين الموضوعات الأخرى التي مناقشتها من قبل وزيرا خارجية البلدين في هذه المكالمة ، ضرورة تعزيز خطوط نقل الغاز الإيراني إلى العراق والتعاون الإقليمي.

وأعرب أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي أيضًا عن امتنانه لقيام العراق بالتحويلات المالية والمصرفية المتعلقة بحجاج بيت الله الحرام من اعتمادات الجمهورية الإسلامية الايرانية ، ودعا الى مزيد من تعزيز التعاون المصرفي بين الجانبين .

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