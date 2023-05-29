سلطان عمان يغادر إيران إلى بلاده/ طهران ومسقط تتفقان على إعداد وثيقة تعاون استراتيجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر سلطان عمان والوفد المرافق له، طهران متوجها إلى بلاده، بعد زيارة استغرقت يومين، التقى من خلالها السلطات الإيرانية، بما فيهم رئيس الجمهورية، السيد ابراهيم رئيسي و قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي خامنئي.

وأصدر الجانبان في ختام هذه الزيارة بيانا، أكدت قادة إيران وعمان فيها على اتفاقهما على إعداد وثيقة تعاون استراتيجي في مختلف المجالات.

وجاء في البيان: "طالب قادة إيران وعمان، المسؤولين الحكوميين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد وثيقة التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وإرساء أسس هذه العلاقات واستمرارها والتوقيع عليها بطريقة تعزز التعاون والمصالح المتبادلة".

يتبع...