تدشين خط شحن بحري من ميناء أنزلي الايراني إلى روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مدير شركة الملاحة البحرية في بحر قزوين "كامبيز جهانباني" عن تدشين خط شحن بحري أسبوعي منتظم من ميناء أنزلي الايراني إلى روسيا، ووصف نسبة الشحن والنقل لشركة الملاحة البحرية في هذا البحر بالإيجابي وأشار الى زيادة نسبة الصادرات قياسا للاستيراد لأول مرة في تاريخ نشاط هذه الشركة.

وقال المسؤول: انه وتماشيا مع برامج وأهداف الحكومة الحالية وفي اطار السياسة المستقبلية المقررة لشركة الملاحة البحرية بالجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد تم البدء بهذا العمل، حيث أن سير الشحن والنقل في بحر قزوين يشهد مرونة، ولانشاهد تكديس السلع في موانيء شمال ايران الاسلامية خاصة في مجال التجارة وتصدير السلع الى روسيا.

ودعا المسؤول المصدرين الايرانيين الى تطوير شحن السلع من خلال الملاحة البحرية، مشددا على ضرورة اتخاذ القرارات الكفيلة لاستمرار الزيارات المنتظمة للقطع البحرية الاسبوعية، وتم بذل الجهود الرامية للتقليل من كلفة نقل السلع.

وأضاف المدير العام للملاحة البحرية في بحر قزوين قائلا: يجري حاليا تنفيذ خدمات نقل الحاويات من قبل شركة بحر قزوين للشحن من الموانئ الشمالية للبلاد إلى الموانئ الروسية، وأصبح لدينا القدرة على ذلك بشكل خاص وإذا احتاج السوق فسوف نقوم بزيادة المعروض من الحاويات بشكل سريع.

واعتبر المسؤول استثمار الملاحة البحرية الايرانية في ميناء ساليانكا الروسي وتوظيف الرساميل فيه لتطويره، فإن هذا الميناء لايواجه أية قيود في استضافة حاويات التبريد الايرانية.

وبخصوص محور شمال – جنوب قال: نشاهد في هذا المحور زيادة مضطردة في النشاطات الاقتصادية، حيث شهدت عملية الشحن والنقل فيه خلال العام الماضي زيادة 360% قياسا للعام الذي سبقه مما يظهر الدور الجيد للغاية الذي تؤديه الملاحة البحرية في بحر قزوين.

ورأى ان انشاء سكك الحديد بين رشت – انزلي – آستارا منعطفا في محور طريق شمال – جنوب، مؤكدا أن استخدام هذا المحور سيؤدي الى ربط سكك حديد ايران بروسيا ومن ثم الاتصال بسكك حديد اوروبا.

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