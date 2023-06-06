حملة اعتقالات ومداهمات في شمال الضفة المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، مواطنين خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت موطناً بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، فيما اندلعت مواجهات أطلقت خلالها القنابل والأعيرة النارية.

وقال شهود عيان: إن ما حصل في بلدة قباطية جنوب غربي مدينة جنين فجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة قباطية الحارة الشرقية والتحقيق الميداني لعدد من الشبان واعتقلت الشاب عمر حمزة عساف وأسعد أبو عين، ومحاولة اعتقال فاشلة لشقيقه محمد".

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب المنازل خلال مواجهات في بلدة قباطية جنوب جنين، تزامناً مع استدعاء تعزيزات عسكرية كبيرة.

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