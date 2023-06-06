أول وفد تجاري إيراني يتوجه الى البرازيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه أعلن رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية والبرازيلية " سيد فخر الدين عامريان" عن إرسال أول وفد أعمال إيراني إلى البرازيل هذا العام ، مؤكدا على وجود بنكين إيرانيين في البرازيل وانه جنبا إلى جنب مع المركز التجاري سيساعد رجال الاعمال على اقامة علاقات مالية ومصرفية آمنة مع التجار في هذا البلد.

عقدت الأمانة العامة للغرفة التجارية المشتركة بين إيران والبرازيل أول لقاء مشترك بين مديري القطاعين العام والخاص والبنوك ورؤساء اللجان المتخصصة للغرفة التجارية المشتركة بين إيران والبرازيل بالتزامن مع افتتاح مركز تجاري في البرازيل بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في برازيليا بهدف تنظيم وتوحيد قدرات المركز التجاري والغرفة المشتركة ولتنمية وتطوير صادرات البلدين .

وفي إشارة إلى قدرات تطوير تصدير المنتجات الإيرانية إلى البرازيل أشار عامريان الى انه سيوفر إنشاء هياكل الخبراء والتسويق إطاراً للجدوى واكتشاف الفرص ودراسة السوق لدخول الشركات والمشغلين الاقتصاديين إلى السوق البرازيلية الكبيرة ليتمكن رجال الأعمال الإيرانيين دخول السوق البرازيلية بمخاطر أقل كبوابة لأمريكا اللاتينية.

وأشار عامريان إلى إرسال أول وفد تجاري إيراني إلى ساو باولو البرازيل في النصف الثاني من العام تحت قيادة المركز التجاري الإيراني في البرازيل لإجراء مفاوضات اقتصادية مهمة بين رجال الأعمال الإيرانيين والبرازيليين .

وأوضح عامريان أنه من خلال التآزر بين اللجان المتخصصة للغرفة المشتركة نحاول حل تحديات المجال اللوجستي ونقوم حاليا باستكمال سلة البضائع التصديرية مؤكدا على وجود بنكين إيرانيين في البرازيل وانه جنبا إلى جنب مع المركز التجاري سيساعد رجال الاعمال على اقامة علاقات مالية ومصرفية آمنة مع التجار في هذا البلد.

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