الجمهورية الاسلامية تعيد فتح الاماكن الدبلوماسية الإيرانية في جدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعد سبع سنوات وثلاثة أشهر من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تم يوم امس الثلاثاء اعادة افتتاح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، بحضور علي رضا بيكدلي نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والايرانيين في الخارج وحسن زرنكار القائم باعمال السفارة الايرانية والسفير علي اليوسف وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصلية وعدد من المسؤولين في الخارجية السعودية والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الاجنبي المقيمين بالسعودية وممثلو مكاتب المنظمات الإقليمية والدولية التي تتخذ من الرياض مقراً لها.

وقال علي رضا بيكدلي مساعد الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح السفارة الايرانية في الرياض: ان اليوم هو يوم مهم في تاريخ العلاقات بين البلدين ونحن سعداء جدًا لوجودنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة والصديقة.

وأوضح بيكدلي أنه مع رفع علمي السعودية وإيران في البلدين سيبلغ التعاون الثنائي ذروته وقال: نحن نشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب.

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