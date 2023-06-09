لاحاجة إلى تواجد قوات اجنبية في مجال تأمين أمن الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الجمعة، خلال زيارته إلى جزر نازعات في الخليج الفارسي: "ان هذا الخليج يتعلق إلى دول هذه المنطقة وتسطيع هذه الدول إرساء أمنه بنفسها".

وأضاف قائد القوات البحرية في حرس الثورة: "إن الجمهورية الإسلامية رحبت دائمًا وما زالت ترحب بالمبدأ الاستراتيجي للتحالف بين دول منطقة الخليج الفارسي، وكانت سياستها دائمًا مبنية على خفض التصعيد وقد أثبت ذلك عمليا".

وشدد على الأداء الجيد لسلاح البحرية في حرس الثورة في تحقيق الاستقرار في الخليج الفارسيي ومضيق هرمز على يد رجالها الشجعان، مثمنا جهود هذه القوات و مساندة عائلاتهم في ارساء الأمن والاستقرار في الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

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