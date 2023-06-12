تعاون إيران وطاجيكستان في المجال القانونی والقضائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع مكتبا المدعي العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية طاجيكستان على الوثيقة الخاصة تنص على تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بينهما بشأن تعزيز التعاون القانوني والقضائي.

بعد زيارة المدعي العام الايراني حجة الإسلام والمسلمين محمد جعفر منتظري إلى طاجيكستان في اطار استمرار تطوير العلاقات القضائية بين البلدين، تمت مناقشة وثيقة تنفيذ أجزاء من مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه في لجنة الخبراء المشتركة بين البلدين و وقعها رئيس مكتب المدعي العام الإيراني "علي أكبر بختياري ونائب المدعي العام لجمهورية طاجيكستان.

وتنص هذه الوثيقة، التي تم تنظيمها في أربع فقرات على التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات وتدريب الخبراء من الجانبين بهدف مكافحة الجرائم وتبادل الأخبار والمعلومات المتعلقة بالإجراءات الجنائية ضد الطرفين وإبلاغ قوانين وأنظمة البلدين إلى مواطني الطرف الآخر كما تشير الوثيقة الى تسريع التعاون القانوني بين البلدين.

ووصل حجة الإسلام منتظري إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبة يوم الخميس 8 حزیران/یونیو، على رأس وفد قضائي بدعوة رسمية من نظيره الطاجيكي.

وكان في استقبال حجة الإسلام منتظري لدى وصوله الى مطار دوشنبة الدولي السلطات القضائية الطاجيكية.

واتت الزيارة في إطار تطوير التعاون القضائي بين البلدين ومتابعة مذكرة التفاهم بشأن التعاون القضائي واستجابة لزيارة المدعي العام الطاجيكي إلى إيران.

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