 وزير النفط الإیرانی يرافق رئيسي في زيارته الى أمريكا اللاتينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة النفط، توجه جواد أوجي إلى فنزويلا صباح اليوم (الاثنين ) مع السيد إبراهيم رئيسي لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

وفي هذه الرحلة، سيلتقي ويناقش المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الفنزويليين لتطوير الأنشطة وتحديد مجالات جديدة للتعاون.

التطوير والإنتاج في مجالات النفط والغاز، ورفع مستوى وتحديث المصافي واستخدام قدرات المصافي، وتدريب الكوادر البشرية والخبراء في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات، وإصدار الخدمات الهندسية التقنية ونقل التكنولوجيا وتطوير أسواق تصدير النفط الخام والصناعات البتروكيماوية ومكثفات الغاز والنفط ستكون محور المفاوضات والاتفاقيات.

وأعرب الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي، قبل مغادرته إلى فنزويلا اليوم، عن أمله في أن تكون المشاورات وتوقيع المذكرات خلال هذه الرحلات نقطة تحول وفاعلة بالنظر إلى نهج تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والصديقة في الحكومة الـ13خطوة نحو تحسين مستوى العلاقات مع الدول الثلاث فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا في منطقة أمريكا اللاتينية.

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