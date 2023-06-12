الخاحية الايرانية تقدم تعازيها لكازاخستان بضحايا حرائق الغابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عن تعازيه لحكومة وشعب كازاخستان الشقيقة والصديقة في حادث الحرائق في غابات منطقة أباي، مما أدى إلى مصرع وإصابة العديد من مواطني هذا البلد.

وعبّر ناصر كنعاني عن تعاطفه مع أسر الضحايا، داعياً بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت حرائق في غابات باتباييف بمنطقة آباي، اندلعت يوم الخميس الماضي بسبب الصواعق، ولم يتمكن رجال الإطفاء من إخمادها بسرعة؛ لأن الآلات لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة.

وذكرت السلطات المحلية في المنطقة أن 14 فردا من عمال الغابات لقوا مصرعهم في الحرائق الهائلة التي امتدت على مساحة 60 الف هكتار.

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