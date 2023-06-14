إيران وفنزويلا یوقعان اتفاقیة اقتصادیة بقيمة 3.6 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري" عقد اتفاقیة بين إيران وفنزويلا بقيمة 3.6 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الايراني آية الله إبراهيم رئيسي لأمريكا اللاتينية نقطة تحول في علاقات إيران السياسية والاقتصادية مع هذه الدول.

وقال صفري في محادثة هاتفية مع برنامج "ثريا" التلفزيزني الايراني إن عقد اتفاقیة بين إيران وفنزويلا بقيمة 3.6 مليار دولار خلال زیارة رئيس الجمهورية یعتبر نقطة تحول في علاقات إيران السياسية والاقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية.

وأضاف: تم التوقيع على 27 اتفاقية في مختلف قطاعات الطاقة، وإنشاء مصافي البترول، ومعدات الاتصالات، والنانو، والقطاعات الصناعية المختلفة، والتجميع وتصنيع السيارات، وتصنيع الجرارات، وفي قطاعات الأدوية والمعدات الطبية، ومحطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة والخدمات الفنية والهندسية.

وقال إن عقد هذه الإتفاقیات یعود إلی إرادة إيران الجادة على إعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية.

وأعلن أن مناجم الحجر والذهب والحديد في هذه المنطقة سوف تستخرج بمشاركة إيران، لافتا الى ان إطلاق خط إنتاج الأدوية والتكنولوجيا النانوية من مشاریع إيران الأخرى في أمريكا اللاتينية وخاصة فنزويلا.

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