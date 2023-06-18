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١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٩:٢٩ ص

إصابة شاب واشتباكات مُسلحة خلال اقتحام الاحتلال لجنين وطولكرم

إصابة شاب واشتباكات مُسلحة خلال اقتحام الاحتلال لجنين وطولكرم

أُصيب شاب فلسطيني بالرصاص فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال لعدة مدن في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين شمال الضفة المحتلة ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة، وإصابة شاب بالرصاص، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية خلال اقتحام مدينة جنين من عدة مناطق.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت النيران صوب المواطنين ومنازلهم بشكل مباشر.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال المعززة بالأسلحة والآليات العسكرية مخيم نور شمس، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفاد شهود عيان في المنطقة، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم نور شمس، لكن مقاومي سرايا القدس- كتيبة طولكرم تمكنت من استهدافهم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

/انتهى/

رمز الخبر 1934145

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