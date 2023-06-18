بحضور رئيسى البلدين... توقيع 10 وثائق تعاون بين إيران وأوزبكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيم حفل التوقيع على وثائق التعاون الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أوزبكستان بحضور رئيسي البلدين، حيث وقع كبار المسؤولين الحاضرين من خلاله على العديد من وثائق ومذكرات التعاون.

وكان التعاون والمشاركة في مجالات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والتأمين، والنقل، والزراعة، والطب، والثقافة، وكذلك تطوير التعاون المعدني، من بين الوثائق الهامة الموقعة بين وزراء الخارجية والنفط والدفاع والرعاية الصحية والثقافة الإيرانيين ونظرائهم الأوزبكيين.

يذكر انه استقبل رئيس الإيراني رسميا نظيره الأوزبكي الذي وصل طهران صباح اليوم الاحد، في مجمع "سعد آباد" الثقافي التاريخي ظهر اليوم.

وفي مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس أوزبكستان شوكت ميرزاييف، تم عزف النشيد الوطني للبلدين وبعد اداء الاحترام لعلم البلدين، قدم الرئيسان الوفود لبعضها البعض.

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