3 شهداء بينهم طفل و عدد كبير من الإصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 مواطنين بينهم طفل، وإصابة عدد كبير من المواطنين بجراح مختلفة بينهم خطيرة خلال اقتحام الاحتلال لحي الهدف والجابريات في محيط مخيم جنين، إذ جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما منع الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى مصاب واسعافه.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن 3 شهداء ارتقوا وأصيب 31 آخرين بالرصاص الحي، بينها 6 بجروح حرجة، وجرى نقل إحدى الاصابات بالرأس إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي.

وأضافت الوزارة: "استشهاد الطفل أحمد يوسف صقر، وخالد عزام عصاعصة (21 عاماً)، وقسام أبو سرية (29 عاماً) خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على جنين".

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوة كبيرة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت حي الجابريات و الهدف وعقب اكتشافها، أطلقت صافرات الإنذار لتنبيه المقاومين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة، أدى إلى دفع تعزيزات إضافية من جيش الاحتلال.

وقالت: "أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه كدرع بشري".

وأضافت: "إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم ابو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها".

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