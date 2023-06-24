ایران وقطر تؤکدان علی  ضرورة توفير البنية التحتية الاقتصادية لتوسیع التعاون المشترک

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه التقى امینا اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وقطر ، محمد علي فرحانكيان و صالح المانع وبحثا الجانبان خلال اللقاء، موضوع إعداد البنية التحتية الاقتصادية والتجارية للبلدين.

وأشار فرحناكيان إلى العلاقات الودية بين إيران وقطر ، قائلا: "إن لدى القادة السياسيين لكلا الجانبين علاقات أخوية، وهناك أمل ان تتوسع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى نفس المستوى للعلاقات السياسية".

واعتبر توفير البنية التحتية الاقتصادية، بما في ذلك النقل والمصارف والتأمين والقنصلية امرا مهما، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بهذه القضية بهدف توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما صرح صالح المانع، أمين اللجنة المشتركة القطرية، أن حكومة قطر تعتبر العلاقات السياسية والتجارية مع إيران مهمة للغاية مبينا ان المسؤولين الحكوميين يؤكدون على اهمية تطوير العلاقات التجارية مع إيران دوما.

يذكر انه عقد اجتماع أمناء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وقطر بهدف التخطيط للاجتماع التاسع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الذي تستضيفه وزارة الطاقة الإيرانية في خريف هذا العام للتأكيد على تنفيذ مذكرة تفاهم الاجتماع الثامن للجنة المشتركة.

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