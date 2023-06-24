الاتحاد العالمي للسينما الرياضية یختار إيرانيا رئيسا له

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تمت عملية التصويت من قبل ممثلي الدول الحاضرة في الجمعية العامة للاتحاد العالمي للسينما والتلفزيون (FICTS) التي عقدت في 21 حزيران / يونيو من هذا العام في مدينة البندقية بإيطاليا .

وقد تم اختيار سيد مجتبى علوي رئيساً والذي كان في الفترات الثلاث الأخيرة صاحب مقعد في لجنة الشباب لهذا الاتحاد العالمي.

وفي هذا المنتدى العالمي الذي عقد بخصوص التخطيط لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 في ميلانو بإيطاليا، تم أيضا انتخاب محمد طيب عضوا في اللجنة الدولية للاتحاد العالمي للسينما الرياضية والتلفزيون (FICTS).

يعتبر المهرجان الدولي للسينما والافلام الرياضية في ايران (تحت إشراف اللجنة الأولمبية الوطنية) هو الممثل الحصري للاتحاد العالمي للسينما الرياضية والتلفزيون (FICTS) الذي يقام للتنافس بين المخرجين والمبرمجين واكتشاف المواهب الشابة بمثابة المرحلة التمهيدية لمهرجان الأفلام الرياضية وهو مسؤول عن اختيار إنتاجات الأفلام الرياضية وأعمالها.

يقع المقر الرئيسي للاتحاد العالمي للسينما الرياضية والتلفزيون (FICTS) في مدينة ميلانوالايطالية حيث أن اكثر من 134 دولة تعتبر عضوا في هذا الاتحاد. وإيران هي إحدى مناطق الاتحاد العالمي للأفلام الرياضية الـ16 التي تستضيف 34 دولة.

يقام هذا المهرجان الدولي من كل عام في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر في مدينة ميلانو الإيطالية بحضور نجوم السينما وأبطال الرياضة من مختلف البلدان.

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