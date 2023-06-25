شركة "كرمان موتور" لتصنيع السيارات تبدا بتصدير منتجاتها الی العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت شركة "كرمان موتور"، كأول شركة تابعة للقطاع الخاص لتصنيع السيارات في إيران، بتصدير سيارة J4 إلى العراق ، وتم إرسال أول شحنة تصديرية من هذه السيارة إلى بغداد الأسبوع الماضي.

أعلن ذلك سامان فيروزي ، المدير التنفيذي لشركة "كرمان موتور"، في محافظة كرمان جنوب شرق ايران وقال: ان العراق هو الوجهة التصديرية الأولى لسيارات "كرمان موتور"، وستكون روسيا والدول الاعضاء في رابطة الدول المستقلة وشمال إفريقيا الوجهات التالية. سيارة J4 هي السيارة الأولى التي يتم تصديرها للعراق من منتجات شركة "كرمان موتور".

وأوضح أنه سيتم خلال هذا العام تصدير أربعة آلاف سيارة ، من بينها منتجات J4 بشكل أساسي إلى جانب سيارات أخرى الى مختلف الدول، ويمكنها بسهولة تلبية احتياجات العملاء في دول المنطقة.

وفي إشارة إلى خطة إنتاج أول سيارة وطنية للقطاع الخاص في المستقبل القريب من قبل شركة "كرمان موتور"، أكد أن التخطيط لتصدير هذه السيارة هو أحدى أولويات "كرمان موتور" وبعد العراق سيتم تصدير السيارة إلى ثلاث دول اخرى في المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واشار الى الاستثمار الكبير لتحسين جودة السيارات المصنعة وتلبية المعايير الدولية بما يتماشى مع تحقيق الأهداف الطموحة لهذه المجموعة في أفق العام 2026 وأضاف: ان منصة سيارة J4 تعود لشركة "كرمان موتور" وتبلغ نسبة التصنيع الداخلي لاجزائها 70 ٪ بالتعاون مع 120 من مصنعي قطع الغيار المحلية من الدرجة الأولى.

كما أشار إلى نهج شركة "كرمان موتور" لإنشاء علامة تجارية وطنية ايرانية للسيارات في الأسواق الدولية ، واكتساب المزيد من الحصة السوقية للسيارات الإيرانية في السوق العالمية ، والحصول على عوائد العملات الأجنبية وزيادة فرص العمل ، وقال: ان الاقتراب من المعايير العالمية وتقديم منتجات عالية الجودة يمكن أن تنافس البلدان الأخرى أمر حيوي يمكن أن يساعد في تطوير صادرات السيارات. لهذا الغرض ، يجب أن تركز شركات السيارات على التقدم التكنولوجي ، وتحسين العمليات ، وتحقيق المعايير العالمية ، والبحث والتطوير.

وعن الأهداف والخطط المستقبلية للشركة في مجال تصدير السيارات قال: تشمل الأهداف المستقبلية لشركة "كرمان موتور" في مجال تصدير السيارات زيادة حجم الصادرات إلى دول جديدة وتطوير أسواق التصدير ، وزيادة القدرة التنافسية للسيارات الإيرانية المصنعة وتحسين جودة وتقنية السيارات المصنعة وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وفي الختام ، أكد فيروزي أن شركة "كرمان موتور" بدأت بتصدير سياراتها من طراز J4 باعتباره المنتج الأكثر شعبية لهذه الشركة ، وقال: في مجال تصدير السيارات الإيرانية ، تسعى شركة "كرمان موتور" إلى إقامة علاقات تجارية طويلة الأمد مع الشركات العالمية وتطوير التعاون الفني والتكنولوجيا معها.

ووفقًا للتقرير ، من المتوقع أن يوفر تصدير سيارة J4 إلى العراق وروسيا ودول أخرى ارضية مناسبة لتصدير المزيد من سيارات هذه الشركة ومصنعي السيارات الإيرانيين الآخرين.

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