كنعاني: الحكومة لم تربط علاقتها الخارجية ومصالح الأمة بقضية محددة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين عن تعازيه لشيعة العالم الإسلامي في ذكرى استشهاد الإمام محمد باقر (ع). مضيفا نهنئ جميع الحجاج في بلاد الوحي بعيد الأضحى المبارك، ونتمنى أن تنعقد مراسم حج هذا العام بشكل سلمي ورائع، بحضور مميز في أجواء مناسبة لتعزيز التضامن بين أبناء الأمة الإسلامية، ونشهد عودة جميع الحجاج سالمين وبصحة جيدة في بلادهم.

وتابع: الحمد لله حجاج إيران موجودون بين حجاج بيت الله الحرم هذا العام وبالتعاون مع السلطات السعودية شهدنا مراسم الحج حتى هذه اللحظة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "المحادثات بين وزير الخارجية والمسؤولين في سفارة الرياض جارية".

وأضاف كنعاني: إن أسبوع مراجعة حقوق الإنسان الأمريكي سيعقد في الفترة من 28 يونيو إلى 3 يوليو عام 2023.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: هذا العام، ستنشر وزارة الخارجية تقريراً عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة الأمريكية في مختلف القضايا.

وعن الاتفاق بين إيران وأمريكا قال موقف إيران من أمريكا واضح جدا. نحن في أسبوع مراجعة حقوق الإنسان في أمريكا. نظرة إيران لأمريكا تقوم على نفس الأعمال العدائية. كما أثبتت إيران عملياً، لم ولن تقيد علاقاتها الخارجية ومصالح الأمة الإيرانية بقضية معينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن وجهة نظر الحكومة الثالثة عشرة هي إقامة علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل، وهو ما لم نشهده من قبل الولايات المتحدة.

وقال: إن تصريحات القيادة أمس تظهر نوع النظرة الدقيقة التي تمتلكها القيادة تجاه أمريكا، والتي تهم إيران وأمتنا.

وحول انسحاب كازاخستان من استضافة اجتماع أستانا قال كنعاني: لعبت كازاخستان دوراً إيجابياً في مسيرة أستانا واذا لم تعد كازاخستان مضيفة لهذه العملية هذ أمر يخص حكومة كازاخستان. عملية أستانة في الملف السوري لم تؤجل، وستقرر الدول الأعضاء المكان الجديد.

وردا على سؤال حول نشر أنباء عن تفاهم غير مكتوب بين إيران والولايات المتحدة، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لا نؤكد التكهنات الإعلامية بشأن مفاوضات رفع العقوبات". لقد التزمت إيران بعملية التفاوض وطاولة المفاوضات التي يمكن أن تؤمن حقوق الأمة الإيرانية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أننا ملتزمون بطاولة المفاوضات وأوضح: سنواصل نهجنا وأعمالنا في إطار نفس السياسة المبدئية والمعلنة.

وبشأن لقاء باقري ومورا في قطر، أضاف كنعاني: بالنظر إلى رغبة أوروبا في إجراء حوار مع إيران، تم عقد اجتماع كبير بين المفاوضين الإيرانيين مع كبار مسؤولي ثلاث دول أوروبية، واستكمالًا للمحادثات السابقة، عقد اجتماع جديد في أبوظبي واجتماع مع مورا في الدوحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: تم التعبير بوضوح عن مواقف إيران للأطراف الأوروبية وسماع وجهات نظر الطرف الآخر. نحن نستخدم جميع القدرات الدبلوماسية لتحقيق نتائج إيجابية من عملية مفاوضات رفع العقوبات، وقد استخدمنا ونستخدم النوايا الحسنة للأطراف الإقليمية، بما في ذلك سلطنة عمان .

وأضاف: هذه العملية ستستمر وإيران جادة في تحقيق النتائج، لكن علينا أن نرى ما إذا كانت أمريكا لديها الإرادة اللازمة لتصحيح سياسات الماضي الخاطئة أم لا.

وتابع القول المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حول المحادثة الهاتفية بين وزيري خارجية إيران وجمهورية أذربيجان: إننا نواصل العملية الدبلوماسية لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي والصحيح.

وقال: "لا أستطيع أن أقول في أي مرحلة نحن في تقدم المفاوضات، لكنها عملية إيجابية". كما تمت مناقشة الممر العابر بين الشمال والجنوب واستمرار التعاون وتعزيزه، كما تم تبادل الآراء حول الخطوات المقبلة التي يجب اتخاذها لتحسين العلاقات. ونأمل في تحقيق نتائج جيدة وبناءة.

وبشأن إعادة افتتاح السفارة السعودية في إيران، قال كنعاني: تم الانتهاء من الاستعدادات لافتتاح السفارة السعودية في إيران والقنصلية العامة في مشهد.

وبشأن تشكيل لجنة مشتركة بين إيران ومصر، أضاف: ليس لدي موقف جديد من هذا الموضوع.

يتبع...