وفد وزارة النقل الایرانیة فی باكستان لتسهيل رحلات الزوار الباكستانيين إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار وفد من منظمة النقل البري والطرق بوزارة الطرق والتنمية العمرانية الايرانية مدينة كراتشي الباكستانية الساحلية بهدف تسهيل خدمات النقل الثنائية بما في ذلك تسهيل رحلات الزوار الباكستانيين إلى إيران.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم الثلاثاء أعضاء الوفد الإيراني برئاسة نائب رئيس منظمة النقل البري والطرق "حميد رضا شهركي ثانوي" مع بعض المسؤولين في الدولة المضيفة في كراتشي بجنوب باكستان لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل البري.

كما التقى "حميد رضا شهركي ثانوي" مع القنصل الإيراني "حسن نوريان" في كراتشي وتبادل الطرفان الآراء حول آخر التطورات المتعلقة بالتعاون الثنائي، بما في ذلك حالة حدود البلدين لتسهيل رحلات الزوار الباكستانيين في أيام محرم الحرام وصفر المظفر. كما حضر هذا اللقاء بعض أعضاء اتحاد النقل في سيستان وبلوشستان وتمت مناقشة مسألة السماح لحافلات باكستانية بدخول إيران من أجل تسهيل سفر مواطني هذا البلد.

و بمتابعة من القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كراتشي سيتم عقد اجتماعات مهمة اليوم بين الوفد الإيراني ووزير الإعلام والنقل العام في محافظة السِند الباكستانية و رئيس وأعضاء غرفة تجارة كراتشي.

يشار الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تستضيف كل عام آلاف الزوار والسياح من مختلف المدن الباكستانية لزيارة الأماكن الدينية الإيرانية وايضا بإعتمادهم ايران كنقطة عبور اقرب واقل تكلفة الى العتبات المقدسة في العراق .

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