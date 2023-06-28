قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتخرب محتوياته في أول أيام عيد الأضحى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقتحمت قوات جيش الاحتلال، صباح اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك مصلى باب الرحمة، وأغلقت الأبواب وسط تواجد عشرات المصلين في محيطه.

جاء ذلك بعد تقدّم سلطات الاحتلال أمس الثلاثاء في يوم وقفة عرفة بطلب تمديد إغلاق مصلى “باب الرحمة”، بزعم تشكيله نقطة استراتيجية للمرابطين.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال خربت محتويات مصلى باب الرحمة بعد اقتحامه، واعتقلت عددً من الشبان المعتكفين فيه.

وجاء في الطلب أن تمديد الإغلاق ضروري لمنع المرابطين من التواجد في المصلى و التصدّي لمخططات الاحتلال.

شهدت باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأربعاء، توافد عشرات آلاف المواطنين، لتأدية صلاة عيد الأضحى، واحتفلوا في باحاته رغم تضييق الاحتلال وإجراءاته المشددة في مدينة القدس.



المصدر: شهاب

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