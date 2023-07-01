قوات الاحتلال الصهیوني تقتحم مدن الضفة الغربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدات وقرى عدة في محافظة نابلس شمقوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة الغربيالي الضفة الغربية، تخللها اندلاع اشتباكات ومواجهات.

وأفادت مصادر محلية في المحافظة، بأنّ قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من عدّة آليات اقتحمت بلدة بيتا ولاحقت فتية، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وقالت المصادر ذاتها إنّ قوات الاحتلال اقتحمت قريتي سالم وروجيب، وانسحبت منهما في ساعات الفجر الأولى، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب وقوات الاحتلال في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، تخللها إطلاق نار صوب قوات الاحتلال وإلقاء حجارة.

وأطلقت المقاومة النار تجاه قوات الاحتلال في برقين، واندلعت مواجهات عنيفة ألقى فيها الشبان الفلسطينيون العبوات الناسفة محلية الصنع والزجاجات الحارقة تجاه قوات الاحتلال، كما أطلقت المقاومة النار تجاه الاحتلال في مرج ابن عامر.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين برضوض، مساء الجمعة، في اعتداء للمستوطنين على المواطنين ومنازلهم شرق المدينة.

وقالت مصادر محلية، إنّ مئات المستوطنين هاجموا المواطنين ومنازلهم في منطقة وادي الحصين شرق الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتستمر قوات الاحتلال بارتكاب جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية، ما يدفع الفلسطينيون إلى المواجهة، ويصاعد العمليات الفدائية في المدن والقرى المحتلة.

وارتفعت وتيرة العمليات الفدائية في محافظات وقرى الضفة الغربية، رداً على جرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، إذ شملت 22 عملاً مقاوماً، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ورُصد 3 عمليات إطلاق نار و3 حالات إلقاء زجاجات حارقة وحالة تصدٍ للمستوطنين و15 مواجهة تخللها إلقاء حجارة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فلسطينية.

المصدر: المیادین

/انتهی/