سفير إيران الجديد في السويد يلتقي مع أمير عبداللهيان عشية مغادرة إلى البعثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حجة اله فغاني، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السويد، عشية مغادرته البعثة ، بوزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان، وقدم تقريراً عن آخر التطورات لوضع مهمته والخطط المنشودة لتعزيز العلاقات مع السويد.

وفي هذا الاجتماع، أكد أمير عبد اللهيان، في اشارة إلى التاريخ القديم للعلاقات بين إيران وأوروبا والتفاعلات التي امتدت 400 عام بين بلادنا والسويد، على ضرورة إدارة العلاقات وإعداد المنصات المناسبة لتعزيز العلاقات مع هذا البلد في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشغل حجة اله فغاني مناصب سفير جمهورية طاجيكستان وتبليسي وبروكسل، وكذلك نائب ورئيس دائرة المؤسسات الأوروبية، ورئيس مكتب أفغانستان .

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