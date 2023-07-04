وسط ترحيب من قادة دول الأعضاء.. إيران تصبح عضوا رسميا في منظمة شنغهاي للتعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبح اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي عضوًا في منظمة شنغهاي للتعاون خلال الاجتماع الافتراضي للمنظمة الذي انعقد برئاسة الهند، اليوم الثلاثاء.

ورحب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي بانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون وتوقيع بيلاروس على مذكرة للانضمام إلى المنظمة.

وقال مودي خلال اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو، "يسعدني أن أقول إن إيران تنضم إلى أسرة منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية".

وتابع مودي: "أتمنى كل التوفيق للرئيس (الإيراني إبراهيم) رئيسي ولشعب إيران في هذا الصدد. كما أرحب بتوقيع مذكرة نوايا لجمهورية بيلاروسيا لتصبح عضوا في منظمة شنغهاي للتعاون".

وأشار مودي إلى أن انضمام أعضاء جدد إلى منظمة شنغهاي للتعاون ورغبة الدول الأخرى في أن تصبح مشاركة فيها، يشهد على فائدة المنظمة.

كما، رحب الرئيس الصيني شي جين بينغ ، في خطابه في هذه القمة بانضمام طهران رسميًا إلى منظمة شنغهاي للتعاون، قائلا: "نرحب بإيران كعضو رسمي في اجتماع اليوم. مبروك لهذا البلد."

وطالب الرئيس الصيني، دول أعضاء هذه المنظمة بالتعامل مع الجهود المبذولة لبدء حرب باردة جديدة في المنطقة، مؤكدا معارضة بلاده لسياسة الثورات الملونة والتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

واقترح الرئيس الصيني في تصريحاته زيادة الاتفاقيات التجارية والتبادلات مع العملات الوطنية بين دول منظمة شنغهاي للتعاون.

وكذلك هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيران انضمامها رسميًا إلى المنظمة، مضيفا: "أن منظمة شنغهاي للتعاون ملتزمة بإقامة نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب".

منظمة شنغهاي للتعاون هي تحالف اقتصادي وأمني في منطقة أوراسيا ، وتعتبر أكبر تحالف إقليمي في العالم من حيث الحجم الجغرافي والسكان.

تمثل هذه المنظمة ما يقرب من 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العالم وتتألف حاليًا من ثمانية أعضاء دائمين، بما في ذلك روسيا والصين والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان ، وبانضمام إيران الكامل إليها، يرتفع عدد أعضاء هذه المنظمة إلى 9 أعضاء.

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