رئيسي: فوائد انضمام إيران لمنظمة شنغهاي للتعاون ستبقى خالدة في التاريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه القى السيد إبراهيم رئيسي كلمة في القمة الثالثة والعشرين للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، باستضافة الهند عبر الفديو كنفرانس.

وأعرب الرئيس الإيراني عن تقديره في بداية كلمته لرئيس وزراء الهند، نارندرا مودي والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، ورؤساء الدول الأخرى، قائلا: "إننا ننتهز الفرصة ونعرب عن ارتياحنا لانضمام إيران رسميًا لهذه المنظمة بصفتها العضو التاسع".

وشدد رئيس الجمهورية على الدور المؤثر لإيران في المجال الأمني، مضيفا: "ان الأمن الإقليمي ينطلق من إرادة الأمم ويترسخ بإرادة الحكومات وسيكون ممكناً دون تدخل القوى المهيمنة" .

وقال رئيسي: "بناءً على هذا الرأي، جعلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية سياسة "الجوار والتقارب و التآزر" أساس سياستها الخارجية، وتعتبرها أفضل السبل لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين"، مؤكدا: "أن التعددية الحقيقية هي لصالح الدول وليس لصالح القوى المهيمنة، وإن منظمة شنغهاي للتعاون تقف الآن في موقف يمكنها من تحقيق التعاون في بناء الأمن".

وتابع: "الجمهورية الإسلامية الإیرانیة اثبتت التزامها بضمان الأمن ومکافحة الهيمنة في المنطقة من خلال تجربة أكثر من عقدين من الكفاح الناجح ضد الإرهاب والتطرف، وهي على استعداد لتبادل خبراتها وإمكانياتها في إطار آليات منظمة شنغهاي للتعاون حتى نتمكن من التحرك نحو منطقة خالية من الإرهاب والتطرف والانفصالية".

وأوضح الرئيس الإيراني: "إن قيم ومقدسات الدول يعد مبدأ للوحدة وأي إهانة للقيم وخاصة إهانة الدول الأوروبية الأخيرة للقرآن الكريم، تظهر انهيارها الأخلاقي وتسبب الكراهي ، وهو ما ينبغي التعامل معها من خلال إظهار وحدة الأمم".

وشدد رئيسي: "ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة متنامية ذات مؤشرات وقدرات كبيرة وان فوائد عضوية إيران الرسمية لمنظمة شنغهاي ستبقى خالدة في التاريخ".

كما أشار الى استضافة ايران للاجئي الشعب الافغاني المظلوم موضحا: "ان ارساء السلام المستدام في افغانستان ليس له حل سوى قيام حكومة شاملة تضم كافة القوميات والطوائف والاحزاب السياسية والتيارات الدينية".

واعرب رئيس الجمهورية ايضا عن استعداد ايران للتعاون في وجه المخاطر والتهديدات الحديثة ومنها في مجال الجرائم السيبرانية والجرائم المنظمة في مجال الاتجار بالمخدرات عبر منظمة شانغهاي للتعاون.

يتبع...