الرئيس العراقي يأكد على ضرورة تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والتجارة بين العراق وإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، على ضرورة تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والتجارة بين العراق وإيران، معتبراً عودة العلاقات بين طهران والرياض بانها تسهم بترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان ، أن رئيس الجمهورية استقبل في قصر بغداد، وفد وزارة الخارجية الإيرانية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون السياسية علي باقري كني، وأكد على أهمية العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات كونها تصب في مصلحة المنطقة.

ولفت إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والتجارة، معرباً عن شكره للجمهورية الإسلامية على مواقفها الداعمة للعراق، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين الجارين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن انفتاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دول المنطقة وإعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية يعد عاملا إيجابيا لترسيخ الأمن والسلام.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني أهمية تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين، وأن العراق وإيران يمتلكان تاريخا كبيرا من التعاون المشترك.

وأشار وكيل الوزارة إلى إمكانات البلدين الكبيرة ودورهما المحوري بالمنطقة في ترسيخ الأمن والاستقرار، معبرا عن شكره وتقديره لحرص الرئيس العراقي على تعزيز العلاقات بين البلدين والنظرة البناءة والاستراتيجية بشأن التطورات في المنطقة.

كما أشاد كني بمواقف الرئيس الراحل جلال طالباني ودعمه للعلاقات بين البلدين.

وفي هذا السياق أكد الرئيس العراقي أن الرئيس الراحل جلال طالباني كان يعتبر التعاون والتنسيق مع إيران الركيزة الأساس لتثبيت الأمن في المنطقة.

/انتهی/