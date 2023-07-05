محادثات بين وزيري الخارجية الايراني والتركي علی هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الاربعاء، على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في باكو.

ويعد هذا اللقاء بين وزيري خارجية البلدين هو الاول من نوعه بعد تعيين هاكان فيدان وزيرا للخارجية التركية قبل فترة.

وكان وزير الخارجية الايراني قد اتصل في حينه هاتفيا بنظيره التركي، هنأه على تعيينه بهذا المنصب، وأعرب عن أمله في استمرار التعاون الوثيق بين البلدين في المرحلة القادمة.

وكان الوزير أمير عبداللهيان، قد وصل إلى باكو مساء الثلاثاء على رأس وفد للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز.

ووفقا للبرنامج ، سيلقي وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية كلمة في هذا الاجتماع ، وعلى هامشه سيشارك في اجتماعات اللجنة الفلسطينية واجتماع مجموعة أصدقاء الميثاق.

وبدأ اجتماع حركة عدم الانحياز اليوم الاربعاء ويستمر لغاية يوم غد الخميس بحضور وزراء الخارجية وممثلي الدول الأعضاء تحت عنوان "حركة عدم الانحياز ، متحدة وحازمة في مواجهة التحديات الناشئة" في مركز باكو للمؤتمرات.

وتعد حركة عدم الانحياز أكبر منتدى عالمي بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة ولها أهمية دولية خاصة.

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