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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:٥٦ ص

رئیسي يهنئ نظيره الجزائري بذكرى استقلال بلاده

رئیسي يهنئ نظيره الجزائري بذكرى استقلال بلاده

بعث رئيس الجمهورية السيد "ابراهيم رئيسي"، برقية تهنئة إلى نظيره الجزائري "عبدالمجيد تبون"، مهنئا أياه وشعبه بمناسبة ذكرى الاستقلال في هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعث رئيس الجمهورية السيد "ابراهيم رئيسي"، برقية تهنئة إلى نظيره الجزائري "عبدالمجيد تبون"، مهنئا أياه وشعبه بمناسبة ذكرى الاستقلال في هذا البلد.

وهنأ آية الله رئيسي اليوم الأربعاء، نظيره الجزائري "عبدالمجيد تبون"، بذكرى الاستقلال في بلاده، قائلا: كان استقلال الجزائر الثوري إنجازا تمكن من خلاله الشعب الجزائري تبوأ مكانته الحقيقية لتكون نموذجا للعديد من البلدان والأمم لتحديد مصيرها بأنفسهم.

وأعرب عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية بين ايران والجزائر بفضل التاريخ والثقافة العريقان اللذان تتمتعان بها وفي ظل الجهود الدؤوبة التي تبذلها سلطات البلدين والتي تهدف الى تعزيز التعاون المتبادل خدمة لمصالح الشعبين والعالم الإسلامي.

/انتهی/

رمز الخبر 1934738

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