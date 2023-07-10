الرئيس الإيراني يهنئ ميرضاييف على إعادة انتخابه رئيسا لأوزبكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث الرئيس الإيراني برقية إلى شوكت ميرضاييف هنأ له إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أوزبكستان.

وأشار رئيسي في هذه الرسالة إلى إرادة كبار المسؤولين في البلدين لتحسين العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى، معربا عن أمله لتوسيع هذه العلاقات في الفترة الجديدة على أساس خريطة طريق التعاون والاتفاقيات التي تم التوصل إليها، بما يتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين وتوسيع السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

يذكر انها اظهرت النتائج غير النهائية لانتخابات الرئاسة المبكرة في أوزبكستان، فوز الرئيس شوكت ميرضيايف بولاية جديدة بعد حصوله على 87.05 بالمئة من أصوات الناخبين.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان زين الدين نظام خوجاييف، صباح الاثنين.

وأوضح خوجاييف أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، بلغ 15 مليوناً و561 ألفاً و405، مضيفا أن نسبة المشاركة في الانتخابات المبكرة، وصلت إلى 79.88 بالمئة.

ووفقاً للنتائج غير النهائية المعلنة اليوم، فإن ميرضيايف يستمر في حكم البلاد لمدة 7 أعوام قادمة.

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