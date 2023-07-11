اللواء سلامي: القدرات الدفاعية الإيرانية وصلت إلى مرحلة لا تقهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني بأن قدرتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة لا تقهر وقال: أي عمل لمواجهة قوتنا الدفاعية هو انتحار ومثل ضرب رأسك بحجر.

**يتبع