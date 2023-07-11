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١١‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٧:٢٤ م

اللواء سلامي: القدرات الدفاعية الإيرانية وصلت إلى مرحلة لا تقهر

اللواء سلامي: القدرات الدفاعية الإيرانية وصلت إلى مرحلة لا تقهر

صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني بأن قدرتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة لا تقهر وقال: أي عمل لمواجهة قوتنا الدفاعية هو انتحار ومثل ضرب رأسك بحجر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني بأن قدرتنا الدفاعية وصلت إلى مرحلة لا تقهر وقال: أي عمل لمواجهة قوتنا الدفاعية هو انتحار ومثل ضرب رأسك بحجر.

**يتبع

رمز الخبر 1934901

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