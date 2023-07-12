إصابات واعتقالات في مداهمات واسعة للاحتلال بالضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون، فجر وصباح الأربعاء، في حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر في نابلس، بإصابة 5 شبان إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع بعد إطلاقه من قبل قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، مشيرًا إلى أن تلك القوات اعتدت على مركبة اسعاف ما تسبب بكسر الزجاج الأمامي لها.

واعتقلت المحررين سائد المصري، وحسام الرزة من شارع عصيرة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة سليط من مخيم نور شمس، وذلك بعد إطلاق النار على مركبته قرب بلدة بلعا شرق المدينة، فيما اعتقل أكرم، وبهاء قعدان من الحارة الغربية بالمدينة.

وفي مخيم عقبة جبر بأريحا، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان بعد حملة مداهمة لعدة منازل عقب اقتحام المخيم، وهم الشقيقين أمير وإيهاب حميدات، والشاب يزن حميدات.

وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، أصيب شاب بالرصاص الحي بعد مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وفجرت قوات الاحتلال مداخل عدة منازل، قبل أن تعتقل 3 شبان هم محمد أبو عكر، أدم أبو نصار، قصي المالحي.

وفي قلقيلية، اعتقل الشاب عبد الراعي بعد اقتحام خلة الراعي شرق المدينة. فيما اعتقل الشاب أصيل البرغوثي بعد مداهمة منزله في بلدة كوبر شمال رام الله.

واعتقل الشاب سيف دار الشيخ من بلدة عناتا بالقدس المحتلة.

فيما اعتقل الشاب مأمون العجوز سكان مدينة نابلس أثناء تواجده في مكان عمله بالداخل المحتل.

المصدر: شهاب نیوز

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