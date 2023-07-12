قائد الثورة الإسلامية: اذا أهملت أهمية الدعاية في الحوزات العلمية سنصيب بالإستحالة الثقافية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل قائد الثورة الاسلامية جمعا من المبلغين وطلبة الحوزات العلمیة في حسینیة الامام الخمینی (رض) بالعاصمة طهران.

وأكد قائد الثورة الإسلامية في هذا اللقاء على اهمية الدعاية وقال: "إذا أهملت أهمية الإعلان في الحوزات العلمية، فسنصيب بالإستحالة الثقافية".

و أضاف سماحته: "نظرا للمعلومات التي تصلني من جهات مختلفة، أشعر بالقلق بالنسبة لمجال الدعاية؛ حيث ان سعة الدعاية في البلاد هائلة وكثيفة لدرجة أنه حتى لو عملنا اضعاف ما عملناه حتى الآن، لا أعتقد أنه سيتم ملء هذه السعة".

وشدد آية الله خامنئي: "نحن بحاجة إلى الدعاية المناسبة، كما نحتاج إلى الوعظ والبحث؛ الرأي السائد اليوم في الحوزات العلمیة هو أن المقالات العلمية وما شابهها هي في المرتبة الأولی والدعایة تأتي في المرتبة الثانية وعلينا أن نمر و نتجاوز بهذه الرؤیة؛ لأن الدعاية هي في المرتبة الأولى".

وتابع: "اليوم ، مستوى الوعي العام بين الشباب وغير الشباب لا يقارن بالماضي. انا قضيت اكثر من ستين سنة من عمري مع فئة الشباب... في الماضي، كانت أفكارهم جيدة أيضا، لكنها لم تكن قابلة للمقارنة مع افكار شباب اليوم، حيث لقد زاد من مستواه".

يتبع....