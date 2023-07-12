رئيسي يصل الى العاصمة الاوغندیة کامبالا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، قبل قليل، الى العاصمة الاوغندية كامبالا، التي شكّلت المحطة الثانية من جولته الحالية على القارة الافريقية.

وكان في استقبال "رئيسي" والوفد المرافق له بمطار "إنتيبي" الدولي في كامبالا، وزير خارجية اوغندا؛ في زيارة رسمية جاءت بدعوة الرئيس الاوغندي "يوفري موسوني" الذي سيقيم في غضون الساعة القادمة مراسم استقبال رسمية لنظيره الايراني.

وسيعقد اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى، بعد ذلك اجتماعا مشتركا مع نظرائهم الاوغنديين، برعاية رئيسي البلدين.

/انتهی/