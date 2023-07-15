حجم التجارة بين إيران والقارة الأفريقية ستصل إلى 3 مليارات دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صرح مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية أنه من المتوقع أن تصل حجم التجارة بين إيران والقارة الأفريقية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2024 وهو ما سيكون 6 مرات على الأقل مقارنة بالحكومة السابقة.

وقال علي رضا بيمان باك: في الحكومات السابقة كان حجم تجارة إيران مع القارة الأفريقية أقل من 500 مليون دولار، لكن خلال العام الماضي تمكنت الحکومة الثالثة عشرة من زيادة هذا الرقم إلى 1.2 مليار دولار.

وأضاف في إشارة إلى زيارة الرئيس الایراني للدول الثلاث كينيا وأوغندا وزيمبابوي وإنجازات هذه الزيارة للقطاع الخاص: أن الحكومة الثالثة عشرة أولت اهتماما خاصا للسوق الاقتصادي للدول المستقلة منذ بداية نشاطها، مع دول مثل إفريقيا والدول المجاورة وجنوب شرق آسيا وأوراسيا وشبه القارة الهندية من حيث التعاون التجاري والاقتصادي والأنشطة المشتركة.

وتابع: الحكومة الثالثة عشرة تسعى إلى جانب المفاوضات لتطوير العلاقات مع الدول المستقلة بهدف زيادة التجارة وتسهيل أنشطة القطاع الخاص. وكانت زيارة الرئيس الایراني إلى القارة الأفريقية بعد 11 عاما من الإنجازات الطيبة للبلاد وخاصة القطاع الخاص.

وقال بيمان باك حول استعداد الدول الأفريقية للتعاون مع إيران والقطاع الخاص: إنهم يريدون زيادة التعاون الاقتصادي مع إيران والسبب الرئيسي لذلك هو إمكانات بلدنا والتاريخ الجيد للتعاون الماضي في بناء السدود وتشييد المباني وبناء الطرق. بالتأكيد ، بدعم من حكومتي البلدين وتوفير البنية التحتية اللازمة، يمكن تحديد مشاريع البناء والتشييد الجيدة.

وقال عن الهدف من زيارة الرئيس الایراني إلى الدول الإفريقية: كان الهدف من زيارة الرئيس إلى الدول الثلاث، كينيا وأوغندا وزيمبابوي، بدء فصل جديد من التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع القارة الأفريقية وكذلك رؤية قفزة في عدد التبادلات التجارية.

/انتهی/