الخارجیة الإيرانية: الإعلام الغربي يتغاضي عن عنف الكيان الصهيوني ضد المعترضين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه كنعاني انتقادا إلى الدول الغربية التي تتعامل مع القضايا في العالم بمعايير مزدوجة و كتب عبر صفحته على توئيتر: "نشاهد استمرار عدة أشهر من الاحتجاجات والإضرابات وشل التظاهرات مئات الآلاف من الاشخاص في الأراضي المحتلة وقمعها باستخدام أحدث وسائل العنف ضد المتظاهرين وإخفاء إحصائيات القتلى والجرحى والمعتقلين من قبل قوات الأمن والشرطة في الكيان الصهيوني".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "ان الإعلام الغربي يتغاضى عن القمع والعنف الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد المعترضين وعن قتل الفلسطينيين وتصور هذه الاحتجاجات على أنها رمز للديمقراطية الزائفة في "إسرائيل، بينما يضخم أي تجمع اعتراضي صغير في أي دولة غير حليفة للغرب ".

وشدد ناصر كنعاني: "ان الإعلام الغربي يزعم كذباً الدفاع عن حقوق الانسان ويصدع العالم بوصفه أي عمل تخريبي وعنف في البلدان غير حليفة على أنّه احتجاج وثورة".

يذكر انها شهدت مدن مختلفة في الأراضي المحتلة أمس السبت، تظاهرات ضد رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ، للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي، وكانت تل أبيب وحيفا من بين المدن التي نظمت فيها هذه التظاهرات.

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