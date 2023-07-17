رئيسي: بطولة فريق الكرة الطائرة دليل على قدرة الشباب وموهبتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني فوز منتخب بلادنا للكرة الطائرة تحت 21 عاما في بطولة العالم في المنامة.

وهنأ رئيسي الأمة الإيرانية على هذا النجاح وثمن جهود جميع المدربين والموظفين في المنتخب الوطني لكرة الطائرة، وخاصة الشباب الذين رفعوا اسم إيران من خلال التلويح بالعلم المقدس للجمهورية الاسلامية الايرانية وسائلا الباري تعالى ان يواصل فوزهم في البطولات الرياضية الاخرى.

وجدير بالذكر أن منتخب إيران للكرة الطائرة للشباب فاز ببطولة العالم بقوة وثمانية انتصارات متتالية بعد فوزه على إيطاليا مساء الأحد ووقوفه على المنصة الأولى للمرة الثانية.

وانطلقت النسخة الثانية والعشرون من بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال تحت 21 عاما في 7 يوليو الجاري في المنامة بالبحرين، واختتمت ليلة (الأحد) ببطولة إيران.

/انتهى/