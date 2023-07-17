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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:٠٩ ص

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: حدود أذربيجان الشرقية آمنة تماما

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: حدود أذربيجان الشرقية آمنة تماما

أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري ان حدود اذربيجان الشرقية امنة تماما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء محمد باقري في تصريح صحفي، صباح اليوم الإثنين، لدى وصوله إلى مدينة تبريز(عاصمة اذربيجان الشرقية): "ان الهدف الأول من زيارتي لمدينة تبريز هو احترام مواطنينا الأذربيجاني العزيز وشهدائها ورفاقنا المجاهدين خلال فترة الحرب المفروضة، ونحمدلله على هذه الفرصة التي سنحت لنا لزيارة أذربيجان الشرقية".

وحول أهداف هذه الزيارة الأخرى أضاف رئيس هيئة الأركان العامة: "خلال هذه الزيارة سيتم تقييم وحدات القوات المسلحة المتمركزة في المحافظة عن كثب من حيث مستوى استعدادها وتقدمها".

وأشار إلى وجود عدة فرق من الأركان العامة للقوات المسلحة في المحافظة من قبل، مضيفا: "بحسب تقييمات جرت من قبل، فإن الوضع الأمني للمحافظة في ظروف جيدة وحدود المنطقة آمنة بالكامل".

/انتهى/

رمز الخبر 1935056

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