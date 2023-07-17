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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:٥٧ ص

نموا انتاج الفولاذ بنسبة 10.5بالمائة في الربع الأول من العام الايراني

نموا انتاج الفولاذ بنسبة 10.5بالمائة في الربع الأول من العام الايراني

 تفید إحصائيات جمعية منتجي الصلب الإيرانية أن إنتاج البلاد من الفولاذ شهد نموا بنسبة 10.5بالمائة في الربع الأول من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تفید إحصائيات جمعية منتجي الصلب الإيرانية أن إنتاج البلاد من الفولاذ شهد نموا بنسبة 10.5بالمائة في الربع الأول من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس).

وأعلنت جمعية منتجي الصلب الإيرانية أن إنتاج إيران من الصلب بلغ 9 ملايين و 478 ألف طن في الربع الأول من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس)، مما يدل على زيادة بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

کما أفاد التقرير الإحصائي لهذه الجمعیة، أن إنتاج البلاد من الحديد الإسفنجي بلغ 9 ملايين و 974 ألف طن في هذه الفترة، لیسجل نموا بنسبة 8.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

/انتهی/

رمز الخبر 1935058

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