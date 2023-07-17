السفير الإيراني یلتقي بوزير التعليم العالي السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حسين أكبري مع بسام إبراهيم في دمشق وتباحث معه عدة قضايا مشتركة.

وتم في هذا الاجتماع مناقشة قضايا التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والقضايا المتعلقة بالبعثات المتبادلة وإمكانية استئناف وتطوير البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين.

وأكد بسام إبراهيم في هذا اللقاء على أهمية التبادل العلمي والبحثي وتعزيز مسارات التعاون العلمي بين المؤسسات الأكاديمية وخاصة المؤسسات المتخصصة لخلق جو من التفاهم وفق المجالات المعتمدة.

كما أكد على أهمية الاستفادة من المستجدات التي تشهدها إيران على المستوى العلمي والبحثي والطبي وبعض التخصصات الأخرى.

وشدد حسين أكبري بدوره على أهمية العلاقات بين سوريا وإيران، والتي شهدت تقدماً ملموساً على كافة الأصعدة.

كما أكد على ضرورة التركيز على العلاقات العلمية والبحثية والصحية لتحسين مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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