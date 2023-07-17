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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:٣١ م

جمعية "الوفاق": أية الله شيخ عيسى احمد قاسم يجري عملية قسطرة في القلب

جمعية "الوفاق": أية الله شيخ عيسى احمد قاسم يجري عملية قسطرة في القلب

أعلنت جمعية "الوفاق" البحرينية بانه سوف یتم اجراء عملیة قسطرة في القلب لسماحة أية الله شيخ عيسى احمد قاسم غدا الثلاثاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت جمعية "الوفاق" البحرينية خلال منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بانه يرقد أية الله الشيخ عيسي احمد قاسم في المستشفى اثر وعكة صحية و ستجري له عملية قسطرة في القلب علي إثرها.

وجاء في المنشور: ستُجرى عملية قسطرة في القلب لسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله يوم غدٍ الثلاثاء. حيث يرقد سماحته حالياً في المستشفى إثر وعكة صحية ألمت به ستجرى له العملية على إثرها.

وندعو جموع المؤمنين لرفع يد الضراعة إلى الله عز وجل بالدعاء، كما نهيب بالتعجيل بدفع الصدقة وتقديم الفداء بنية الشفاء العاجل لسماحته أطال الله بقاءه الشريف.

/انتهی/

رمز الخبر 1935081

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