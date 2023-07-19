وزير العدل السوري: العلاقات بين إيران وسوریا علاقات استراتيجية تاريخية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير العدل السوري" أحمد عوض السيد": إن العلاقات بين إيران والسورية علاقات استراتيجية تاريخية لها عمق تاريخي في كافة المجالات وهذه العلاقات تنعكس على العلاقات القضائية والقانونية بين البلدين.

وأضاف وزير العدل السوري: زيارة وزير العدل الإيراني تأتي في إطار ترسيخ وتعميق هذه العلاقات القضائية والقانونية وهناك مذكرة تفاهم سوف يتم توقيعها في إطار المساعدات القانونية وتبادل الخبرات بين البلدين.

وتابع: الإجراءات القصرية و الأحادية الجانب والمفروضة على سوريا وعلى إيران أحيانا، عبارة عن مخالفة واضحة وصريحة لأبسط القواعد القانونية ولحقوق الإنسان وبالتالي يجب أن يكون هناك تنسيق دائم مابين سورية وإيران حول هذا الموضوع وحول قضايا عديدة من شأنها مصلحة البلدين.

ووصل وزير العدل الايراني أمين حسين رحيمي الى دمشق مساء أمس الثلاثاء تلبية لدعوة من نظيره السوري بهدف تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما في مجال القضاء.

ويتضمن برنامج زيارة وزير العدل الايراني الى سوريا اللقاء مع رئيس مجلس الشعب، وزيري العدل والخارجية، وتوقيع مذكرة قانونية وقضائية، ولقاء الإيرانيين المقيمين.

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