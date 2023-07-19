وزير الخارجية السوري یؤکد على توسیع العلاقات مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير الخارجية السوري "فيصل المقداد"، خلال لقائه وزير العدل الإيراني "أمين حسين رحيمي" في دمشق اليوم، على تطوير العلاقات الثنائية مع طهران.

وفي هذا اللقاء الذي جری بمبنی وزارة الخارجیة السوریة في دمشق، أعرب "المقداد" عن أمله بان تساهم زيارة الوفد الإيراني إلى سوريا، في تطوير التعاون بین البلدين.

بدوره، قال وزير العدل الإيراني : ان سوريا وإيران صديقتان في جميع الظروف؛ مردفا : سوريا بحاجة إلى إعادة الإعمار بعد القضاء علی الإرهاب، وإيران كدولة صديقة، ستقدم اعلى مستوى من الدعم في هذا المجال.

وفي وقت سابق من الیوم، التقی وزير العدل الإيراني "أمين حسين رحيمي"، بدمشق، نظیره السوري" أحمد عوض السيد".

ووصل رحيمي الى العاصمة السوري، مساء أمس الثلاثاء، تلبية لدعوة من نظيره السوري، وبهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في مجال القضاء.

ويتضمن برنامج زيارة وزير العدل الايراني الى سوريا، اجراء مباحثات مع رئيس مجلس الشعب، الى جانب وزيري العدل والخارجية في هذا البلد، وتوقيع مذكرة قانونية وقضائية، بالاضافة الى لقاء الرعايا الإيرانيين الوافدين على سوريا.

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