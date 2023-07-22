قائد حرس الثورة: من يسيء للقرآن الكريم لن يكون بمأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال قائد الحرس الثوري الإسلامي اللواء، حسين سلامي، اليوم السبت: من يهين المصحف الشريف لن يكون بمأمن وعاجلا أم آجلا يد انتقام المجـ اهدين ستحدد أشد عقوبة لمرتكبي هذه الجريمة.

** يتبع