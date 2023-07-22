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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٦:١٢ م

قائد حرس الثورة: من يسيء للقرآن الكريم لن يكون بمأمن

قائد حرس الثورة: من يسيء للقرآن الكريم لن يكون بمأمن

قال قائد الحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي: من يسيء للقرآن الكريم لن يكون بمأمن وعاجلا أم آجلا يد انتقام المجـ اهدين ستحدد أشد عقوبة لمرتكبي هذه الجريمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال قائد الحرس الثوري الإسلامي اللواء، حسين سلامي، اليوم السبت: من يهين المصحف الشريف لن يكون بمأمن وعاجلا أم آجلا يد انتقام المجـ اهدين ستحدد أشد عقوبة لمرتكبي هذه الجريمة.

** يتبع

رمز الخبر 1935213

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