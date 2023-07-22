وزیرا خارجیة إيران وباكستان يدينان جريمة انتهاك حرمة القران الكريم في السويد والدنمارك

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه ادان وزيرا الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، ونظيره الباكستاني بلاول بوتو زرداري،خلال اتصال هاتفي جرى اليوم السبت، جريمة انتهاك حرمة القران الكريم في السويد والدنمارك؛ واكدا بأن حرية التعبير يجب ان لا تكون على حساب سائر الحريات، وان هكذا ممارسات تتعارض مع القيم الانسانية وحقوق الانسان، وان مثل هذه الانتهاكات جرحت مشاعر نحو ملياري انسان مسلم في العالم.

الى ذلك، نوه "امير عبداللهيان" بمباحثاته الاخيرة مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامية، حيث اقترح تنظيم اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء، وبما يحمل رسالة صارمة من قبل الدول الاسلامية في هذا الشان.

وبدوره، دعا وزير الخارجية الباكستاني، دول العالم الاسلامي الى تجريم الاساءة للقران الكريم وسنّ قوانين خاصة بذلك.

كما اشار زرداري الى مشاركته في الاجتماع الاخير لمجلس حقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة، وما اعقبه من قرار في هذا الخصوص؛ معربا عن تاييده لمواقف وزير الخارجية الايراني ايضا.

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