أبو مرزوق: نعمل على أن تصبح المقاومة في الضفة الغربية غير قابلة للاستئصال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج "موسى أبو مرزوق"، إن حركته تعمل على أن تصبح المقاومة في الضفة الغربية غير قابلة للاستئصال سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو السلطة الفلسطينية.

وشدد أبو مرزوق في حوار صحفي مع "صحيفة فلسطين" على أن حركته تضع الضفة الغربية على سلم أولوياتها واهتماماتها، لكونها ثاني أكبر كتلة بشرية للشعب الفلسطيني مجتمعة في جغرافيا واحدة.

وأضاف: الضفة الغربية في جوهر إستراتيجية المقاومة، ونحن لا نولي لها اهتمامًا فحسب، وإنما هي في سلم أولوياتنا، ونحن لدينا قاعدة وهي أنه قرب تحقيق أهدافنا الوطنية يرتبط ارتباطًا طرديًا بنشاط المقاومة وقوتها في الضفة الغربية.

وتابع: الضفة على صدام مباشر مع خطط الاستيطان، ومع العدو، كما أنها في خاصرة مدنه الرئيسة، لذلك نحن نعمل على أن تصبح المقاومة في الضفة مقاومة غير قابلة للاستئصال لا من العدو ولا من السلطة الفلسطينية، وأن تكتسب دومًا أدوات، وتوفر جميع متطلبات تصعيد المقاومة في الضفة.

وفي تقييم أبو مرزوق للمقاومة والحالة الثورية بجنين في العدوان الإسرائيلي الأخير عليها، عد عضو المكتب السياسي في حماس أن جنين شكلت نموذجًا لكل الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أنها استطاعت إلحاق هزيمة بالاحتلال الإسرائيلي في العدوان الأخير عليها، بتحقيق هدفين رئيسين وهما الصمود أمامه، وإفشال أهدافه.

وأشار إلى أن مقاتلي جنين استطاعوا ابتكار تكتيكات قتالية مكّنتهم من الصمود وإيلام قوات الاحتلال، وعدم منحها أي فرصة لتحقيق أهدافها، وأضاف: ونتيجة لهذا الصمود، اكتسب شعبنا جميعًا كرامة وعزة.

المصدر: شهاب

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