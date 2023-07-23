حرس الثورة الاسلامية تعلن القبض على خلية إرهابية جنوب شرق البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت العلاقات العامة لمقر القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية، اليوم الأحد، القبض على خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد.

أعلنت العلاقات العامة لمقر القدس التابعة للحرس الثوري، اليوم الأحد، القبض على خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد.

وجاء في بیان العلاقات العامة لمقر القدس: ألقي القبض على خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص كانوا يخططون القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد وذلك خلال عملية استخباراتية مشتركة لقوات حرس الثورة وجنود إمام الزمان المجهولين.

واضاف البيان ان تفاصيل العملية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

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